(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ritmi serratissimi, tempi di recupero pressoché nulli che, abbinati alla necessità di non perdere la bussola e di non perdere...

Ha giocato, invece, il difensore americano, che però aveva deluso nel suo debutto a Stamford ... E poi c'è l'altro belga, il più famoso di tutti, l'attaccante, che però è arrivato da ...Nonostante l'infortunio del titolare Davide Calabria , Serginoha messo assieme appena 251 ... Infine, il mistero rappresentato da Divock, l'uomo di maggiore esperienza e spessore ... Da Dest ad Origi, passando per Adli: al Milan è il tempo delle risposte Tre premesse fondamentali in ordine di importanza. La prima: il Milan può ancora qualificarsi agli ottavi, anche se è all’ultimo posto, a pari punti con la Dinamo Zagabria che ha battuto all’andata ma ...LEAO 5.5 Marcato (pure troppo) a vista, cerca di andare via in velocità. Ci riesce al meglio solo una volta, quando offre un bell'assist a Dest. Origi (35' st) ng. GIROUD 5 Ha sulla capoccia la palla ...