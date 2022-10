Cut! Zombi contro zombi | un’esilarante commedia sul mestiere del cinema

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non lasciatevi ingannare dal titolo, e dalla data di uscita:di Michel Hazanavicius non è una di quelle storie terrificanti che vi toglierà il sonno, ma unabizzarra con un’estetica horror...

... che inizialmente vide il titolo sostituito con quello internazionale, "Final!", per poi ... qualcosa che sulla carta è molto meno di un B - Movie, una sorta di film mediocre sugli. colpo di ...Marito e moglie nella vita, regista e attrice al cinema. Michel Hazanavicius e Berenice Bejo, dopo il premio Oscar The Artist, lavorano ancora una volta insieme in "contro", parodia del genere ...Uscirà nelle sale come evento di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre, Cut! Zombi contro zombi di Michel Hazanavicius: ecco le foto ufficiali della pellicola.Marito e moglie nella vita, regista e attrice al cinema. Michel Hazanavicius e Bérénice Bejo, dopo il premio Oscar The Artist, lavorano ancora una volta insieme in una parodia del genere splatter ...