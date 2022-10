Crisanti contro l’ipotesi di Licia Ronzulli come Ministra della Salute | “Sarebbe come se mi chiedessero di che malattia voglio morire”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Giovedì 13 ottobre è stato il primo giorno da senatore anche per il virologo Andrea Cristanti, eletto tra le fila del Partito Democratico. Intercettato al suo arrivo a Palazzo Madama dai microfoni del quotidiano Domani, il professore si è detto “contento, sento le responsabilità delle prospettive degli elettori”. Immancabile un commento sull’andamentopandemia, nei giorni in cui si sta registrando un nuovo aumento dei contagi da Covid: “In questo momento è molto difficile, l’opportunità delle misure restrittive è dettata dalle dinamichetrasmissione. Siamo in un momento di aumento ma di trasmissione bassa. Bisognerà vedere se col tempo potranno garantire ladei cittadini. Non abbiamo un’impostazione ideologica, non è di sinistra il lockdown e di destra lasciare liberi tutti. Penso che la quarantena va nella direzione ...

