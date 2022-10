Cricket | Europei 2022 | l’Italia chiude al quinto posto

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022)ha chiuso alglidi: la selezione azzurra ha terminato il girone unico della Championship Week aled ultimodopo dopo i venti incontri che hanno determinato la graduatoria per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Per il primoin finale Paesi Bassi XI ha battuto la Spagna per 129/6-99/8, e la selezione neerlandese è stata poi raggiunta all’ultimo atto da Inghilterra XI, che ha dapprima eliminato Scozia XI per 155/4-147/8, e poi si è qualificata per la finale superando la Spagna per 123/7-108/4. Questa sera la finale tra Paesi Bassi XI ed Inghilterra XI. Foto: Pagina FB FederazioneItaliana