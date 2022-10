Crescita professionale continua | personale e collettiva

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In Automha, realtà bergamasca specializzata in progettazione, produzione e installazione di sistemi complessi di automazione nel settore intralogistico, è forte il senso di responsabilità e restituzione sociale. Il progetto CSR – Corporate Social Responsibility sostiene iniziative educative, oltre che culturali, territoriali e umane. Con i propri progetti l’azienda valorizza le risorse giovanili, che rappresentano il futuro per lo sviluppo aziendale e per l’intero settore industriale, come spiega Roberta Togni, General Counsel e CSR Officer Automha. “Per la nostra azienda è fondamentale inserire i giovani all’interno del nostro organico e affidare loro dei ruoli di responsabilità. Un modo per contribuire nella loro, ma soprattutto”. Secondo i dati ISTAT, nel 2021 in Italia il tasso di occupazione dei ...

Dimensione Pulito

...7 Mln di euro), con una strategia complessiva che mette al centro la persona in un percorso die personale, in un'ottica di inclusione sociale che non permetta a nessuno di ...Ritengo che l'avvio di questo percorso per i nostri dipendenti possa essere un ampliamento delle conoscenze in ambitoed anche un'opportunita' dipersonale, per migliorare il ... Un nuovo percorso di crescita professionale “Dopo il successo di Teramo – esordisce l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale – a Chieti tutti coloro che sono i cerca di lavoro oppure vogliono trovare altre opportunità ...Si chiamano «Futura» e «Onlife». Sono i primi due bandi pubblicati dal Fondo per la Repubblica Digitale, un «forziere» da 350 milioni fino al 2026 per accompagnare il Paese verso la transizione digita ...