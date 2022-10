Credit Suisse e Kon Group | assegnati i Sustainability Award 2022

Milano Finanza

Conferito alle Top 100 aziende sostenibili in Italia il Sustainability Award. Il riconoscimento - promosso dae Kon Group e giunto alla seconda edizione - viene assegnato alle realtà imprenditoriali che grazie a progetti e investimenti in linea con i principi e obiettivi ESG hanno dimostrato di ...Adesso che accade il contrario, per caso starebbe tentando di rafforzarlo sul mercato forex Il fattoreIn realtà, non si tratterebbe di interventi diretti, quanto di misure ordinarie ... Ristrutturazione, Credit Suisse sonda il mercato per cedere la sua quota dell'8,56% in Allfunds Milano, 14 ott. (askanews) - Conferito alle Top 100 aziende sostenibili in Italia il Sustainability Award. Il riconoscimento -promosso da Credit Suisse e Kon Group e giunto alla seconda edizione - vie ...Liberarsi di questa partecipazione nella fintech spagnola, che ai prezzi di mercato vale poco meno di 400 mln di euro, può essere una delle alternative che la banca svizzera sta valutando di inserire ...