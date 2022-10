Covid oggi Toscana | 2 373 contagi | bollettino 14 ottobre

Sky Tg24

In prima pagina anche la Cina, dove il nuovo focolaio di'rovina il grande appuntamento di Xi'... È un argomento sul quale il giornale ha recentemente insistito, specialmente, come fa anche, ...... ma anche un problema che ilha aggravato: il tempo lavorativo . "Dietro ogni medico c'è un essere umano - dice Di Silverio - . E ormainoi quel tempo da essere umano, da padre, da madre, ... Covid, news. Iss: Rt sale a 1,30. Su occupazione intensive (2,4%) e area medica (10%) LIVE Fino al 2025 sono previste solo uscite nell'organico del Lazio. Nel periodo più duro del Covid era stata assicurata una revisione del numero chiuso ...(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Sono 2.373, età media 56 anni, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana dove si registrano 12 nuovi decessi: quattro uomini e otto donne ...