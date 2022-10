Covid oggi Emilia Romagna | 3 719 contagi e 5 morti | bollettino 14 ottobre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.719 i nuovida Coronavirus, 142022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5per un totale di 18.119 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.727 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.027 tamponi, di cui 4.072 molecolari e 8.955 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 28,5%. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 36, 6 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti, ricoverati negli altri reparti, sono 943, 6 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi ...

Sky Tg24

Sono 40.580 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 45.705 di ieri. I decessi di Covid sono 98 (ieri 66), per un totale da inizio pandemia di 177.883 vittime. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono +182 (ieri -126), per un totale di 6.540 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +8 (ieri +56). Tasso di positività al 18,7%. 

Colpo di scena al Senato. Ignazio La Russa è stato eletto come nuovo presidente di Palazzo Madama alla prima chiama con 116 voti nonostante l'astensione di Forza Italia. Solo 2 senatori su 18 del partito hanno votato.

Arrivano i primi dati positivi per il candidato vaccino "2 in 1" di Novavax contro Covid e influenza: si tratta di un prodotto sperimentale pensato per proteggere attraverso un'unica somministrazione.