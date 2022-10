Covid | in salita incidenza e Rt medio con 8 regioni a rischio alto

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'settimanale a livello nazionale: 504 ogni 100.000 abitanti (7-13 ottobre) rispetto a 441 ogni 100.000 abitanti (30 settembre-6 ottobre). E' quanto emerge dai dati della cabina di regia dell'Istituto Superore d Sanità. Nel periodo 21 settembre-04 ottobre, l'Rtcalcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30, in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce leggermente, ma si trova ancora oltre la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,4% (rilevazione al 13 ottobre) rispetto a 1,8% (rilevazione al 6 ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,0% (rilevazione al 13 ottobre) rispetto a 8,2% (rilevazione al 6 ottobre). Otto ...

AGI - I mercati vanno in rally dopo i dati sull'inflazione Usa , che a settembre èpiù del previsto e sulla scia della chiusura di ieri a Wall Street. Corrono i titoli asiatici ...da. A ...Balzo dei ricoveri dain una settimana mentre i contagi della popolazione anziana nelle Rsa nel 2022 sono stati in ...su 238.253 tamponi e ricoveri in discesa negli ospedali ( - 126) ma in...ROMA (ITALPRESS) – Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 504 ogni 100.000 abitanti (7-13 ottobre) rispetto a 441 ogni 100.000 ...Salgono a 1.898.382 i casi di covid registrati da inizio pandemia in Emilia-Romagna: i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.194, pari al 33,3% dei 6600 tamponi eseguiti ieri… Leggi ...