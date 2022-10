Covid in Lombardia | 7 991 nuovi positivi | tasso al 20% A Bergamo +758 casi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Coronavirus. I dati di venerdì 14 ottobre nel report della Regione. Aumentano i ricoveri ordinari, in lieve calo quelli in terapia intensiva.

I dati della Regione Sono 7.991 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 ottobre 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 38 morti per un totale di 42.746 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 39.797 ...... entrato prepotentemente nell'organizzazione del lavoro aziendale nazionale solo con il, e ... la cui chiusura di sabato è di tanto in tanto sotto osservazione e discussa soprattutto in,...Primi segnali di calo della curva epidemica dopo un mese di crescita ininterrotta: la positività scende al 18,7% ...Diminuiscono lievemente i ricoverati in terapia intensiva (15, -1) mentre sono in aumento negli altri reparti A fronte di 39.797 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore in Lombardia, è di 7.991 il num ...