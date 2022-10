Covid | il report dell’Iss | “Balzo dei contagi | l’Rt è sopra la soglia epidemica e 6 regioni sono a rischio alto Su anche intensive e ricoveri”

ISS

...- si sottolinea nel- ma si trova ancora oltre la soglia epidemica a 1,20 (1,17 - 1,24) al 4 ottobre, rispetto a 1,28 (1,23 - 1,32) al 27 settembre. In aumento anche i ricoveri, sia ...Secondo i dati delotto regioni sono classificate a rischio alto , di cui 7 per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Altre 12 sono a rischio moderato, solamente una è classificata ... Covid-19: aggiornato report Rsa, picchi contagi come in popolazione generale ma basso impatto su ricoveri e decessi - ISS Questa settimana, la soglia d'allerta per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari di pazienti Covid, è balzata oltre il 15% in ben sei regioni, rispetto alle ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Iss: Rt sale a 1,30. Su occupazione intensive (2,4%) e area medica (10%) LIVE ...