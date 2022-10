Covid | altri 758 casi a Bergamo | tasso di positività al 20%

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sono 758 i nuovi positivi al-19 in provincia di. A fronte di 39.797 tamponi effettuati, sono 7.991 i nuovi positivi (20%) in Lombardia. Negli ospedali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), ma aumentano nei reparti (+36). Sono invece 38 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 39.797, totale complessivo: 42.010.765 – i nuovipositivi: 7.991 – in terapia intensiva: 15 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.101 (+36) – i decessi, totale complessivo: 42.746 (+38) I nuoviper provincia: Milano: 2.216 di cui 887 a Milano città;: 758; Brescia: 1.003; Como: 633; Cremona: 261; Lecco: 300; Lodi: 168; Mantova: 335; Monza e Brianza: 681; Pavia: 393; Sondrio: 230; Varese: 839