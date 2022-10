Covid | 40 580 nuovi casi su 216 511 tamponi e altri 98 morti

Il tasso di positività si attesta al 18,7%. Salgono le terapie intensive e gli ingressi nei reparti ordinari. I guariti sono ...Primi segnali di calo per la curva epidemica in Italia, dopo un mese di crescita ininterrotta. Sono 40.i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, contro i 45.705 di ieri e soprattutto i 44.672 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 216.511 (ieri 238.253) con un tasso di positività che dal 19,...(Adnkronos) - Sono 40.580 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...Il bollettino del 14 ottobre segnala in Italia 40.580 casi di positività e 98 decessi. Nelle ultime 24 ore, sul territorio nazionale, sono stati processati 216.511 test, con un tasso di positività del ...