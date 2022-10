Covid | 40 580 contagiati nelle ultime 24 ore 98 decessi

Il Cittadino

Sono 40.580 i nuovi casi di COVID-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 45.705 di ieri, per un totale di 23.030.777 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 98, contro gli 66 di ieri. I dati comunicati dal ministero della Salute rilevano 40.580 casi testati con 216.511 tamponi.