Cosa significa per l’Italia il bando Usa a Huawei e Zte

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Jessica Rosenworcel, presidente della Federal communications commission degli Stati Uniti, sembra aver deciso: altutte le vendite di apparecchiature per telecomunicazioni delle cinesie Zte negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale. La settimana scorsa ha trasmesso la proposta di divieto agli altri commissari per l’approvazione finale che dovrebbe avvenire entro metà di novembre, termine fissato dal Congresso e da un executive order del presidente Joe Biden. “La Fcc rimane impegnata a proteggere la nostra sicurezza nazionale assicurando che le apparecchiature di comunicazione non affidabili non siano autorizzate per l’uso all’interno dei nostri confini, e stiamo continuando questo lavoro”, ha dichiarato giovedì. Nel giugno 2021, l’organismo ha votato a favore di un piano per vietare l’approvazione ad apparecchiature per le reti ...