Coronavirus | oggi in Italia 40 580 nuovi casi e 98 decessi | cala la curva epidemica

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... si evince che due decessi registratirisalgono al 01/10/2022. La regione Emilia Romagna comunica ...Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione delCovid - 19 diffusie pubblicati sul sito web del ministero della Salute. Tra gli attualmente positivi, ...Sono 1.383 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.636 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.443. Il tasso di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...