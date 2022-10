Coronavirus | oggi in Italia 40 580 nuovi casi e 98 decessi | cala la curva epidemica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Primi segnali di calo per lain, dopo un mese di crescita inintettotta. Sono 40.580 idi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 45.705 di ieri e soprattutto i 44.672 di ...

Sky Tg24

Sono 7.991 i nuovi contagi da, 14 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 38 morti per un totale di 42.746 vittime. Nelle ultime ......polifunzionali (linfociti che aiutano a coordinare la risposta immunitaria) contro il2 ... 'I risultati didimostrano che il nostro candidato vaccino combinato Covid - 19/influenza non ... Covid, news. Il bollettino: 40.580 casi e 98 decessi. Tasso di positività al 18,7%. LIVE