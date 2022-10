Coronavirus | 98 morti e 40 580 contagi Il tasso di positività è al 18 | 7%

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il bollettino del 14 ottobre 2022 Sono 98 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 66. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 40.580 nuovi casi. Sono 542.766 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 535.982 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Sono 6.540 i pazienti con sintomi nei reparti ordinari d’Italia. Sono invece 244 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 36 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 22.310.128. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 216.511 nuovi tamponi, con undiche si ...

Sono 7.991 i nuovi contagi daoggi, 14 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 38per un totale di 42.746 vittime.