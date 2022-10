Convegno Giovani Imprenditori | Mataluni | Basta rimandare price cap sul prezzo dell’energia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si dice preoccupato ai microfoni de ildenaro.it Biagio Flavio, presidente deidi Benevento, presente oggi aldal titolo “Energie” di Confindustria a Capri. “La mia preoccupazione è dovuta a questa lentezza sia da parte della comunità europea che da parte delle istituzioni del nostro Paese nell’affrontare il tema del caro energia, perché ci sono imprese davvero in difficoltà e il tempo scorre veloce. Si rimanda di settimana in settimana l’adozione di uncap suldel gas e sull’energia elettrica e questo è grave, anche perché nella fase critica ancora non ci siamo entrati ma a breve le imprese vivranno momenti di grandissima difficoltà”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La spesa nel settore della difesa "devono migliorare in qualita'" afferma l'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo intervistato aldi Capri deidi Confindustria "difendendo quello che facciamo in Italia anche se siamo in un contesto europeo". Secondo Profumo, che dopo la lunga esperienza nelle banche da sei anni ...Lo ha detto Alessandro Profumo, Ad di Leonardo, intervenuto aldeiimprenditori di Confindustria a Capri. 'Dobbiamo anche noi iniziare a dire che bisogna lavorare anche in questa ...“Noi investiamo 1,8 miliardi di euro all’anno in innovazione, la voce ricerca e sviluppo è il 13 per cento del nostro fatturato. Come competenze digitali, guardiamo negli occhi i nostri migliori conco ..."Da qualche anno nel Sud Italia si lavora alle zone economiche speciali, le Zes, aree all'interno delle quali imprese operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di ...