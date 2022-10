Convegno dei Giovani imprenditori | Del Sorbo | Divario uomo-donna | dati drammatici Più servizi alle famiglie

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Proprio oggi il Sole24Ore ha evidenziato che il dato sulla disoccupazione in Italia è drammatico ma ancor di più il, con due parti del Paese che viaggiano a velocità diverse. Servonoper conciliare l’impegno professionale e l’essere”. È quanto affermato nell’ambito del 37esimodeiin corso a Capri ai microfoni de ildenaro.it da Anna Del, presidente Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli. Riflessioni svolte anche in veste di delegatoPari opportunità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Rovigo.News

...a Intermobility Bus Expo (la rassegna in corso in Fiera a Rimini) nell'ambito delsul ... Ora sono stati presentati i risultati:19 ragazzi che hanno portato a termine il percorso formativo, ...ildenaro.it è presente con un proprio stand al 37esimoGiovani Imprenditori di Confindustria, in corso a Capri presso il Grand Hotel Quisisana. Partecipato convegno di Coldiretti Rovigo sulla nuova Pac 1), si svolgerà il convegno annuale di Anceferr, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, dal titolo “Infrastrutture e manutenzione – Oltre gli slogan per un tempo nuovo”. In ...Tra ottobre e dicembre quindici iniziative e un convegno per la campagna a favore del commercio equo e solidale: il programma ...