(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non lo so, ne parleremo nei prossimi giorni”. Giorgia Meloni risponde così, lasciando Montecitorio, a chi gli chiede se i partiti delandranno separatamente alleal Colle per la formazione del nuovo governo. Più secca la: “Sono prive di fondamento le notizie relative alalleal Colle”. E? Dopo lo ‘strappo’ al Senato degli azzurri, che non hanno partecipato al voto su Ignazio La Russa, diventato presidente grazie al soccorso dell’opposizione, sarebbe in corso un vero e proprio braccio di ferro tra Fi e Fdi. Giorgia Meloni ha fatto sapere che andrà avanti per la sua strada, ovvero, nessuno le farà cambiare idea dopo i dubbi espressi a Silvio Berlusconi sulla ...

Adnkronos

... una delle forze che compongono il cartello del, che a questo punto non si può più ... 'A maggior ragione se Forza Italia dovesse andare sola allecon il presidente della ...Ed è lei stessa in pubblico a rimandare il nodo delleunitarie comeo ciascuno per conto suo come minaccia FI ("Vedremo nei prossimi giorni") e ad avvertire che non si farà ... Consultazioni, centrodestra diviso Cosa dicono Fdi, Lega e Forza Italia Alla fine, a riguardare gli ultimi minuti del film della prima seduta del nuovo Senato, sembrerebbe essere andato tutto secondo i piani. Da ieri infatti la seconda carica dello Stato è ...Giorgia Meloni fino all’ultimo ha sperato che Forza Italia non compisse lo strappo. «Votano scheda bianca al Senato Non credo», ha detto negli istanti in cui a palazzo Madama ...