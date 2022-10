Conferenza stampa Juric | «Ci teniamo a fare una grande partita Vedo una squadra concentrata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Juventus di domani Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Juventus di domani. Le sue dichiarazioni: SENSAZIONI – «unae sul pezzo, ciunae questa volta cercare di vincere. L’anno scorso l’abbiamo sfiorata, ora la vogliamo trovare». JUVE – «Avranno una forte emozione e caratteriale: l’ambiente spesso riesce a compattarsi e i giocatori danno in più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso. ...