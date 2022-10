Conference League | Fiorentina a valanga sugli Hearts | 5-1

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladoveva riscattare il pesante ko interno contro la Lazio. Missione compiuta per gli uomini di Italiano che battono 5-1 glie avvicinano la qualificazione al prossimo turno di(basta una vittoria). Gli ospiti sono pericolosi al 1` (palo di Humphys) ma poi lasi scatena: segna Jovic, palo di Madragora, 2-0 di Biraghi, poi Nico Gonzalez e Barak arrotondano sul 4-0. Humphrys accorcia ma poi ancora Nico Gonzalez chiude sul 5-1.Gruppo A Classifica: Basaksehir 10,7, Heart of Midlothian 3 RFS Riga 1, Prima giornata (08/09): Heart of Midlothian-Basaksehir 0-4,-RFS Riga 1-1 Seconda giornata (15/09): Basaksehir-3-0, RFS Riga-Heart of Midlothian 0-2 Terza giornata (06/10): Heart of ...

Europa, parità assoluta nel girone della Lazio: soluzione in volata. Dopo che nel tardo ... chi andrà allo spareggio con le terze della Champions (la seconda) e chi retrocederà in...... la Fiorentina fa di nuovo il suo dovere contro gli Hearts e si prende la seconda vittoria di fila in. Finisce 5 - 1 grazie alla doppietta di Nico Gonzalez e alle reti di Jovic, ...Lazio-Sturm, la conferenza di Sarri: "Arbitro non all'altezza, ha fatto innervosire tutti. Voglio arrivare primo" - VIDEO - Noi Biancocelesti ...