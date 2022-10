Come stare vicina a un’amica che soffre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’amicizia vera: una connessione profonda Quando tieni veramente a qualcuno ti rendi conto che non si tratta solo di studiare o di fare shopping insieme o parlare di altri e fare pettegolezzi; quando ci tieni veramente a qualcuno vuoi condividere su un piano profondo e dare e ricevere la sicurezza che in qualche modo quella persona fa parte del tuo progetto di vita, la includi nei tuoi programmi, nella condivisione delle tue sensazioni ed emozioni profonde. L’amicizia vera e propria non si esaurisce nelle cose ordinarie e banali, ma riposa nelle azioni semplici eppure pregne di significato. La comunicazione, le prospettive, la speranza sono tutti fattori che c’entrano con l’avere nel cuore qualcuno. Magari ti accorgi che l’amicizia ha un grado di rilevanza importante proprio quando vedimale la tua amica. Allora, cosa fare?reagire? In che ...

