Claudio Lauretta | chi è | età | carriera | moglie | imitazioni | spettacoli | Instagram | Tale e Quale Show 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è volto noto della televisione italiana. Parliamo, per chi ne mastica, del simpaticissimo comico di, noto al pubblico televisivo per lenella trasmissione Colorado. Quest’anno sarà uno dei personaggi chiave della trasmissione di Carlo Conti. Siete proprio sicuri di conoscerlo bene? Scopriamo insieme il suo profilo. Chi è il comicoUn po’ di dati biografici:ha 51 anni, è nato in Piemonte, nella cittadina di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 20 luglio 1970, sotto il segno zodiacale del Cancro. Sin da subito ha chiaramente manifestato una certa dimestichezza con la comicità e il palco scenico. Esordi di: ...