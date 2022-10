Clamorose truffe agli anziani tra Cogliate e Ceriano; caro bollette | proteste in piazza e rischi | ANTEPRIMA

Artribune

Viste così, sembrano occasioni da non perdere. Poi però si rivelano. Sono in aumento le persone raggirate attraverso il cosiddetto "ghost broking", le polizze ...pubblicizzano offertee ...di Felice Cavallaro Dipinto come un "Masaniello", autore di proteste, spesso sopra le righe, De Luca ha ottenuto con il suo partito sette deputati all'Ars e ......". Quando lo racconta ... La serie tv sulla storia vera di Anna Sorokin I gestori della Farmacia San Luca di piazza Bra, Castelli e consorte, condannati per una nuova accusa: «Sottrassero ai creditori 2 milioni di euro» ...Giudizio immediato per quel pacco da 2 kg di cocaina in caserma che risultava invece termo distrutto, brigadiere confessa ma spiega: "Per uso personale" ...