Ciclismo su pista | Mondiali 2022 Matteo Bianchi | “Speravo di fare come in qualifica | sono vicino ai big”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il podio degli Europei l’obiettivo era quello di ripetersi anche aidisuin Francia, ma purtroppo in seratasi è dovuto accontentare della quinta piazza nel chilometro da fermo. Il giovanissimo azzurro aveva timbrato il record italiano nelle qualifiche, trovando la seconda piazza parziale, mentre in serata è peggiorato salendo oltre il muro del minuto. Le sue parole ai microfoni della Feder: “contento, un buon risultato,diun po’ meglio e magari portare a casa il risultato della. A parte uno che è un po’ fuori categoria gli altriabbastanza vicini, buon punto di partenza per i prossimi anni. Abbiamo portato a casa ...