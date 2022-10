Ciclismo su pista | Mondiali 2022 Jonathan Milan | “Sono un po’ deluso | volevo la maglia iridata”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con questo Filippo Ganna stasera c’era poco da fare. Se la gioia dei tifosi italiani è tutta per il capolavoro del piemontese aidisunell’inseguimento individuale, resta un po’ di amaro in bocca per. Il friulano per il secondo anno consecutivo è infatti argento: sui 4000 metri ha provato ad anticipare il compagno di squadra, ma poi la locomotiva piemontese si è attivata arrivando addirittura al record del mondo. Le parole dell’oro di Tokyo nell’inseguimento a squadre ai microfoni della Feder: “Stavo bene, non ho cambiato neanche rapporto. Mi sentivo bene,partito con un buon ritmo.stato lì con lui i primi cinque sei giri, ho fatto una buona partenza. A metà gara l’ho visto andar via, ha ...