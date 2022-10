Ciclismo su pista Mondiali 2022 | Ganna | “Raggiunto un altro bellissimo obiettivo”

RaiNews

"Alle 10 del mattino, prima ancora di scendere inper le qualifiche - rivela Pippo - volevo fare le valigie e andare di corsa a casa. Ero in crisi nera, stanco e demotivato. Se sono rimasto a ...AGI - Filippo Ganna ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali sudiin Francia. L'azzurro, fresco detentore del record dell'ora, ha stabilito anche il nuovo record mondiale in 3'59'636. Argento per l'altro italiano Jonathan Milan, secondo in una ... Ciclismo su pista: oro a Ganna e argento a Milan nell'inseguimento. Segui la diretta Filippo Ganna ha vinto l'oro ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi, battendo in finale l'altro azzurro Jonathan Milan friulano, 20 anni, di Tolmezzo. Il recordman dell'ora, con ...Filippo Ganna è campione del mondo ai Mondiali di Parigi 2022 di ciclismo su pista: l'italiano ha anche registrato il record del mondo.