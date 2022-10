Ciclismo su pista | Marco Villa in estasi | “Ganna indimenticabile | il futuro è di Milan”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Uno scontro diretto dà sempre sensazioni molto particolari. A sfidarsi in serata a Saint-Quentin-en-Yvelines nella finale dell’inseguimento individuale ai Mondiali disuerano due dei trascinatori del quartetto, Filippoe Jonathan. Gioia per uno, amaro in bocca per l’altro, esaltazione per chi è alla guida,. Il commissario tecnico azzurro ancora una volta è stato eccezionale nel supportare al meglio i propri atleti. Le parole del ct ai microfoni della Feder: “è la parola corretta. Sono felicissimo. Chiudiamo una settimana incredibile, iniziata con il record dell’ora e finita con un altro record sui 4.000 metri. Sono contento per Pippo e dispiaciuto per Jonathan, che non dimentichiamo ha ...