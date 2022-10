Ciclismo | Patrick Lefevere è perentorio | “Evenepoel? Sta bene qui da noi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il ciclomercato non si ferma mai, specie nel momento in cui il calendario mette di fronte diversi mesi di off season prima di ricominciare nel 2023. Dopo aver vinto la maglia iridata a Wollongong qualche settimana fa, l’oggetto del desiderio di diverse squadre, in particolare della INEOS Grenadiers, è diventato quel Remcoche, in tempi non sospetti, è stato scoperto da. Proprio il massimo dirigente sportivo della QuickStep-AlphaVinyl, intervistato dai media belgi in merito alla questione, si è così espresso: “Remco sta. Ha incontrato la squadra lunedì e martedì. Martedì sera siamo andati a cena ed era molto contento. Ha finito la sua stagione e si è sposato? Cos’altro vuoi?”. Poi ha aggiunto: “Gli auguro di passare un inverno senza troppi ricevimenti. Dicono sempre che la maglia iridata ...