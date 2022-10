Ciclismo | Mondiali su pista | finale tutta azzurra | Ganna e Milan all’inseguimento dell’oro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Filippoha firmato una magia nelle qualificazioni dell’inseguimento individuale ai2022 disu. L’azzurro ha ottenuto un tempo di 4:00.693, conquistando il secondo tempo cronometrico della storia a livello internazionale. L’azzurro ha abbassato di 1.3 secondi il suo precedente personale, e si è avvicinato al record del mondo detenuto dallo statunitense Ashton Lambie.ha ieri conquistato inoltre l’argento nell’inseguimento a squadre, faticando un po’ in partenza e raggiungendo negli ultimi 1000 metri pedalati alla velocità di 63,780 km/h. Concluso quindi il turno preliminare in prima posizione e alle ore 20.36 tornerà inper andare a caccia della medaglia d’oro. Lasarà un rovente derby italiano con Jonathan ...

... il primato precedente era stato realizzato dallo stesso Ganna aidi Berlino 2020, il 28 ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 14 ottobre 2022Elisa avrà soltanto un'oretta per poter riflettere sul da farsi: alle 16.50, subito dopo le qualifiche dell'inseguimento individuale, sarà già il momento di tornare in pista con la corsa a tempo, ...Questa sera si disputerà la finale dei Mondiali su pista di Ciclismo. Finale tutta azzurra per l'oro tra Filippo Ganna e Jonathan Milan ...Arrivano tre medaglie ai Mondiali di ciclismo su pista. Trionfano le ragazze, secondo posto per i campioni olimpici e per Rachele Barbieri.