Chiara Gualzetti | giudici | “Omicidio senza movente”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La motivazione del gesto rimane ancora incomprensibile”. E’ quanto si legge nelle motivazioni con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha condannato lo scorso luglio, con rito abbreviato, a 16 anni e quattro mesi un ragazzo, oggi 17enne, per l’dell’amica, uccisa il 27 giugno 2021 sulle colline di Monteveglio, alle porte della città emiliana. L’assassino “ha più volte riferito che la ragazza gli ‘urtava i nervi’, (…) di aver avvertito una rabbia repressa, di essere stato spinto dalla ‘voce’, di aver agito per placare la sua rabbia. Incalzato dalla domande dell’autorità inquirente e del giudice, di motivare il terribile gesto e nonostante le varie spiegazioni fornite riguardo ‘il demone’, ‘la voce’ che lo avrebbe ‘costretto’ ad agire, non è stato possibile comprendere perché abbia scelto ...

