Chi è Theodore Kaczynski | l’Unabomber americano e cosa c’entra quello italiano

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il caso di Unabomber ha riempito le pagine di cronaca tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, periodo in cui in Italia era frequente sentire di ordigni piazzati anche in luoghi impensati, al punto tale che erano in tantissimi a temere le possibili conseguenze. I primi attentati si erano verificati in realtà già a fine negli anni ’70 e sono proseguiti per un ventennio negli Stati Uniti ad opera di, che aveva però uno scopo da raggiungere: portare avanti una “guerra” personale contro la tecnologia. Il bilancio finale è stato di tre morti e 23 feriti. È stato proprio l’FBI a decidere di identificarlo con il termine “Unabomber“, che aveva un significato ben preciso: questo era infatti l’acronimo di University and Airline Bomber. Il riferimento era al modo di agire di, ...