Chi è Lorenzo Fontana | il nuovo presidente della Camera

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è stato eletto: il politicoLega succede a Roberto Fico e ricoprirà il ruolo di terza carica dello Stato nella neonata XIX legislatura. Ma chi è? Di seguito tutte le informazioni sul. Chi è, biografia Nato a Verona il 10 aprile 1980,è iscritto all’albo dei giornalisti come pubblicista. Laureatosi in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova, in Storia all’Università Europea di Roma e in Filosofia, nel 2002 diventa vice-coordinatore federale del Movimento Giovani Padani. Dopo aver ricoperto il ruolo di ...