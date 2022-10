Chi è Lorenzo Fontana | il nuovo Presidente della Camera dei Deputati

... eletto presidente del Senato, ora la sinistra spara a zero anche suFontana , il leghista ... ha aggiunto Rula, sempre con i toni apocalittici disembra evocare un imminente pericolo. Nulla ...... ringraziomi ha votato eno. Sarà mio onore dirigere il parlamento". Lo afferma il Presidente della Camera,Fontana, nel suo intervento dopo la proclamazione. ."Onorevoli colleghi, è con forte gratuitudine e grande commozione che mi rivolgo per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no. Sarà mio onore dirigere il parlamento". (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...