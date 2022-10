Chi è Gilles Rocca | concorrente di Tale e quale Show 2022

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 14 ottobre 2022) : età, lavoro, fidanzata, Instagramè uno dei concorrenti di, il programma di Rai 1 in onda ogni venerdì con la conduzione di Carlo Conti. Classe 1983, romano, è uno dei protagonisti di questa edizione. Ma qual è la sua carriera e la vita privata? Scopriamolo insieme. Il suo nome è un omaggio aVilleneuve, campione della Formula 1 della Ferrari, scomparso in un tragico incidente nel maggio del 1982, Una delle sue prime passioni è il calcio. Gioca nelle giovanili della Lazio per quattro anni e, successivamente, passa al Cervia. A causa degli infortuni, però, è costretto ad appendere le scarpette al chiodo. Inizia così la sua carriera d’attore, con piccoli ruoli in importanti fiction. Da Carabinieri a Nero a metà, da I Cesaroni ...