Chi è Antonino Spadaccino? Età | vita privata e Instagram

Dopo la diretta del GF Vip del giovedì sera e le conseguenti nomination, il clima nella casa si è fatto più teso. In particolar modoSpinalbese ha dimostrato di non voler stare vicino conl'ha nominato, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon . Gf Vip, il dolore di Cristina contro l'ex: 'Mi ha buttato i soldi sul letto ...Dopo la diretta del GF Vip del giovedì sera e le conseguenti nomination, il clima nella casa si è fatto più teso. In particolar modoSpinalbese ha dimostrato di non voler stare vicino conl'ha nominato, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon. Con quest'ultima i rapporti sembrano tesi, tanto da chiederle di scambiare il ...In particolar modo, infatti, Antonino Spinalbese ha preso male la nomination e ha chiarito di non voler stare vicino a chi lo ha nominato. Dunque, in questo caso Edoardo Donnamaria e soprattutto ...Grande Fratello Vip, lite nella notte: Antonino Spinalbese VS Charlie Gnocchi: "Non sono un idiota smettila di manipolarmi". Ecco il Video Mediaset ...