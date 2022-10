Che goduria Rula Jebreal che rosica per La Russa

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una“Lula” (l’ex presidente del Brasile che proteggeva Cesare Battisti)fuori controllo. Anzi, out of control, per sintonizzarsi sul suo strampalato approccio, visto che la nostra fisioterapista, in tempi più giovani e smaglianti testimonial di una nota marca di borsette, ormai si esprime solo nel suo slang cosmopolito pensando che il mondo penda dalle sue trousse. Tanto tuonòche piovve: come il bagliore di una stella scoppiata, grandina unata galattica per l’elezione di ‘Gnazio Laalla presidenza del Senato: “A notorious Fascist is the nes President of Italy’s Senate. Majority of Berlusconi’s Party voted against La… but he was confirmed w the help of 19 senators from the centrist opposition. Meloni has co-optated mercanaries who chose power over ...