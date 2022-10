Cerreto Sannita | successo per la mostra dedicata a Pasolini

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) –di critica e di pubblico per l’apertura dellad’arte contemporanea22-22, evento organizzato dal Comune dipresso il Palazzo del Genio in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo. Un’iniziativa di grande spessore che muove i passi dall’esposizione a maggio, presso il Centro Culturale Puertas de Castilla a cura di Carlos Salas –Università e Scuola d’Arte di Murcia (ESP) e ad agosto,a San Giovanni a Piro (SA), all’interno del museo “Ortega” a Bosco di San Giovanni a Piro (SA) a cura di don Gianni Citro –Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. La serata inaugurale è stata preceduta da un incontro moderato da Lucio Rubano, Vice Presidente ...

NTR24

. Sabato, 15 ottobre alle ore 10, verrà inaugurato su Monte Coppe il 'Sentiero dei Sanniti Pentri'. Ad annunciarlo il comune diche evidenzia: 'Si tratta di un ...Incidente frontale tra una Renault Kangoo ed una Opel Adam all'inizio di una galleria a Cusano Mutri, lungo la strada provinciale che conduce a. Per cause in corso di accertamento le vetture, condotte da un uomo ed una donna, sono impattate violentemente. I due guidatori sono rimasti feriti nello scontro, senza riportare danni ... A Cerreto Sannita l’inaugurazione del “Sentiero dei Sanniti Pentri” su Monte Coppe Questa mattina, , verrà inaugurato su Monte Coppe (località “Accampamento”) il “Sentiero dei Sanniti Pentri”. Si tratta di un itinerario didattico e naturalistico di 2,7 km che ver ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Cerreto Sannita Sabato 15 ottobre alle ore 10 verrà inaugurato su Monte Coppe (località “Accampamento”) il “Sentiero dei Sanniti Pentri”. Si tratta di un i ...