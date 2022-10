Centrodestra diviso alle consultazioni? Forza Italia ci pensa

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nervi tesi tra i banchi del. Nonostante Giorgia Meloni abbia archiviato quanto accaduto in Senato concome una "questione secondaria", rimane il malumore mostrato da Berlusconi e compagni, che non hanno votato per...

Mentre fonti del Carroccio affermano che "sono prive di fondamento le notizie relative alalle consultazioni al Colle". Giancarlo Giorgetti, il "bocconiano" come lo chiama ...Forza Italia ha annunciato che voterà Lorenzo Fontana , d'accordo con Lega e FdI ma resta il dubbio su come terrà il gruppo a Montecitoriotra i "vicini" a Tajani (fedele al) e i "...Oggi si vota per la presidenza della Camera, Fontana, vicesegretario della Lega ed ex ministro, sarà votato anche da Forza Italia, scrive Tajani su Twitter. Il Pd propone il nome di Guerra anche alle ...Oggi si vota per la presidenza della Camera, Fontana, vicesegretario della Lega ed ex ministro, sarà votato anche da Forza Italia, scrive Tajani su Twitter. Il Pd propone il nome di Guerra anche alle ...