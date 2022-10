Centrodestra compatto per Fontana alla Camera ma le tensioni personali restano

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo le fibrillazioni di ieri al Senato oggi il voto per la presidenza dellaandata a Lorenzo(Lega) riporta un po’ di sereno, soprattutto nella coalizione del. Ma pensare che tutto quello che è successo a Palazzo Madama sia definitivamente solo un ricordo è quantomeno prematuro. Andiamo con i numeri di oggi. Ilha votato; le defezioni rispetto ai 237 voti della coalizione sono state minime Il centrosinistra da parte sua si è invece presentato separato in tre, con un candidato di Azione e Italia Viva, Richetti, con il Pd che ha indicato l’ex ministro Guerra ed il Movimento 5 Stelle che ha proposto il nome di De Rao. Tutti diversi, tutti che hanno portato a casa i voti dei rispettivi schieramenti senza fughe in avanti o indietro Pensare che però tutte le ...