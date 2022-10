Cattolico tradizionalista e conservatore | alla Camera “l’ultras” Fontana

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È Lorenzoil nuovo presidente della. Il secondo presidente dellaleghista dopo Irene Pivetti nel 1994. Veronese, 42 anni, sposato con una figlia, è militante della Lega fin dall'adoloscenza e tifoso dell'Hellas. Laureato in Scienze politiche all'Università di Padova, aggiungerà poi una laurea in Storia e una in Filosofia. La sua carriera politica inizia a livello locale, come consigliere comunale a Verona (sarà anche vicesindaco), poi nel 2009 l'elezione come eurodeputato, per due legislature. Incarico che lascerà nel 2018 in seguito all'elezione. Subito vicepresidente di Montecitorio, lo resterà per pochi mesi: fa parte infatti del governo Conte I come ministro per la Famiglia, per poi passare agli Affari europei nel rimpasto del luglio 2019 seguito alle elezioni per ...