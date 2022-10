Cassazione conferma misura di prevenzione per leader Forza Nuova

Lo scrive lanel verdetto che motiva ladella sorveglianza per Castellino - che nell'ottobre 2021 guido' l'assalto alla Cgil - per disordini no - vax del 2020. .Ciò trovanelle parole della[3] secondo cui non integra il reato la condotta di chi pone in vendita prodotti nuovi e originali realizzati mediante l'uso, a fini non imitativi ma, ...Le motivazioni con cui la Suprema Corte ha confermato la misura restrittiva nei confronti del leader di Forza Nuova che nell'ottobre 2021 guidò ...Sono "sussistenti tutti i requisiti per l'adozione della misura di prevenzione" della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per tre anni con obbligo di soggiorno nella capitale, nei confronti d ...