Carolina Stramare | “Ma dove le nascondevi?” Miss Italia a Parigi è una portabandiera di razza! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per le strade dinon è passata inosservata, la tuta sembra un guanto e mette in risalto particolari bollenti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ultima uscitana disembra quasi una sfilata di moda, l’exha deciso di stravolgere tutti all’ombra della Tour Eiffel con un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.