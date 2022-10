Carolina del Nord | cinque persone morte durante una sparatoria | arrestato il presunto autore

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È statoilkiller dellaavvenuta a Raleigh, la capitale delladel, che ha causato ladi almeno, tra cui un agente di polizia fuori servizio, e il ferimento di due. Ad affermarlo è stato il dipartimento di polizia di Raleigh, che con un tweet ha confermato la presa in custodia del. Alla dichiarazione della polizia locale gli ha fatto eco quella del governatore delladel, Roy Cooper che ha ringraziato gli agenti locali e statali per il loro impegno. «Gli sforzi rapidi e coordinati delle forze dell’ordine locali e statali hanno messo in custodia il sospetto e siamo grati per il loro impegno. ...