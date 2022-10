Caro energia | Lo Russo | “Pronti a tagliare tratta Metro 2”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “L’obiettivo prioritario è di far partire assolutamente la gara della Linea 2 e avviare i cantieri quanto prima, per questo tra le ipotesi che si stanno valutando c’è anche quella di non realizzare alcune delle stazioni che erano inizialmente previste. Sono considerazioni che sono in corso di valutazione,”. Così il sindaco Stefano Losull’ipotesi didue-tre stazioni della Linea 2 dellapolitana visto l’aumento dei costi.“Ilmateriali ha fatto schizzare alle stelle il valore economico delle opere soprattutto quelle di ingegneria civile e stimiamo che il computi metrici possano essere dell’ordine del 20-30% in più come costo delle opere – afferma Lo– Avendo noi una capienza finanziaria definita è chiaro che questa dev’essere capace di assorbire questo incremento ...