Caro energia | i commercialisti | “La norma sulla crisi d’impresa rischia di non avere successo”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bergamo. “La nuovativa in materia die dell’insolvenza è stata concepita per risolvere leaziendali prima di arrivare alla liquidazione, ma nell’attuale contesto socio-economico non so se ilsia garantito”. Così il dottor Francesco Geneletti, presidente di Odcec – Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili di Bergamo, si esprime in merito alle ultime novità introdotte dalle norme per aiutare le aziende in difficoltà. Dopo l’emergenza Covid ce n’è un’altra, dovuta ai rincari per l’approvvigionamento energetico: gli interrogativi sul presente e sul prossimo futuro sono parecchi. Il dottor Geneletti spiega: “La situazione in cui ci troviamo attualmente è molto complessa e le imprese devono affrontare parecchie criticità, a cominciare ...