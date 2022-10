Carambola in Contrada San Vito | tre le auto coinvolte

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tamponamento questa sera inSan, al rione Libertà, lungo la statale Appia. Un impatto fortunatamente senza conseguenze per le persone. Danni soltanto agliveicoli. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri sono venute a collisione una Volkwasgen, una Fiat Punto e una Ford. Disagi al traffico veicolare con la formazione di lunghe code nella direzione Montesarchio e anche per entrare in città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Pressa

Nel pomeriggio di ieri due gli eventi che hanno impegnato squadre Vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso . Un incidente stradale sulla SS647 , in unadel comune di Castropignano (CB), che ha visto coinvolte due auto. Un solo ferito, non grave, immediatamente trasportato in ospedale da personale medico del 118 intervenuto. L'esatta dinamica ...Nel pomeriggio di ieri due gli eventi che hanno impegnato squadre Vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso . Un incidente stradale sulla SS647 , in unadel comune di Castropignano (CB), che ha visto coinvolte due auto. Un solo ferito, non grave, immediatamente trasportato in ospedale da personale medico del 118 intervenuto. L'esatta dinamica ... Modena: scontro tra tre auto in via Contrada, un ferito grave Le due vetture si sono scontrate in Contrada Bagnolo, a Recanati. L'uomo, alla guida di una Fiat Panda, è in gravi condizioni ...