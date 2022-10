Cannavaro | «De Rossi? L’ho sentito | ecco cosa gli ho detto»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il capitano dell’Italia 2006 Fabioha rivelato di averDaniele De, fresco allenatore della Spal Intervenuto in conferenza stampaha ammesso di averDe: IL MESSAGGIO – “Gli ho già fatto gli auguri per la sua prima esperienza. Mister Lippi cercherà di seguire tutti ma avrà un occhio di riguardo per il capitano”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mediagol.it

Il capitano dell'Italia 2006 Fabioha rivelato di aver sentito Daniele De, fresco allenatore della Spal Intervenuto in conferenza stampaha ammesso di aver sentito De: IL MESSAGGIO - 'Gli ho già fatto gli auguri per la sua prima esperienza. Mister Lippi cercherà di seguire tutti ma avrà un occhio di ...Su Denuovo allenatore della Spal, Inzaghi ha detto: "Ho mandato un messaggio per ... Daniele come Fabio Grosso e Fabio, faranno sicuramente bene". Reggina (Getty Images) window. Benevento, Cannavaro: “Ternana ostica. De Rossi alla SPAL Lippi ci seguirà tutti” Allenamento mattutino per i ragazzi di mister Fabio Cannavaro che hanno svolto esercitazioni caraterizzate da torelli, soluzioni offensive e focus sulla partita finale. Al termine della seduta il tecn ...Il capitano dell’Italia 2006 Fabio Cannavaro ha rivelato di aver sentito Daniele De Rossi, fresco allenatore della Spal Intervenuto in conferenza stampa Cannavaro ha ammesso di aver sentito De Rossi: ...